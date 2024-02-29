Российская блогерша попросила отправить ее на СВО после «нападок» Мизулиной Блогерша Финесс попросила отправить ее на СВО

Фото: Социальные сети

Юлия Финесс

Блогерша Юлия Финесс обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой отправить ее в зону проведения специальной военной операции на Украине. В своем Telegram-канале девушка заявила, что хочет «отправиться на фронт и отдать долг Родине».

Мне 19 лет и я являюсь гражданкой РФ. Очень этим горжусь. Осенью 2023 года была вынуждена бежать из России из-за нападок со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулины. <...> Я хочу отправиться на фронт и отдавать долг родине, — отметила Финесс.

Блогерша прикрепила несколько скриншотов, согласно которым обращение к главе государства было зарегистрировано системой. Оно должно появиться в администрации президента в течение трех дней.

Ранее сотрудники полиции задержали в Ереване двух россиян, обвиняемых в хулиганстве, заявили в Следственном комитете Армении. По информации СМИ, одной из подозреваемых могла быть Юлия Финесс. По версии следователей, граждане РФ К. А. и Ю. М. неуважительно отнеслись к окружающим, пренебрегли общественными правилами и нормами морали.

До этого ереванские активисты движения «Хайрактак» напали на Финесс, побрили налысо и облили марганцовкой за неуважение к армянам. Активисты объяснили свои действия тем, что девушка неуважительно разговаривала с водителем такси и сотрудниками аптеки, выкладывая доказательства этого в Сеть, а также справляла нужду в центре Еревана.