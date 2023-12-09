Двух россиян задержали в Армении за хулиганство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали в Ереване двух россиян, обвиняемых в хулиганстве, заявили в Следственном комитете Армении. Как сообщают СМИ, одной из подозреваемых может быть блогер Юлия Финесс, которую ереванские активисты обвинили в неуважении к армянам, побрили налысо и облили марганцовкой.

В Ереване они повредили имущество точки быстрого питания, забросали сотрудника фруктами, разбросали и растоптали цветы в цветочной лавке, сопровождая эти действия ненормативной лексикой. <...> 9 декабря в следственном отделе СК районов Кентрон и Норк-Мараш города Еревана было инициировано уголовное производство по признакам статьи «Хулиганство, совершенное группой лиц», — говорится в сообщении.

По версии следователей, граждане РФ К. А. и Ю. М. накануне неуважительно отнеслись к окружающим, пренебрегли общественными правилами и нормами морали.

Одна из задержанных рассказала полицейским, что к ней домой явились люди в масках, которые на протяжении долгого времени унижали ее, постригли ей волосы и облили краской. По этому факту возбуждены уголовные дела по статьям о психическом воздействии и физическом воздействии, совершенном группой лиц, уточнили в СК страны.

Ранее активисты из движения «Хайрактак» объяснили нападение на Финесс тем, что девушка неуважительно разговаривала с водителем такси и сотрудниками аптеки в Ереване, выкладывая доказательства этого в Сеть, а также справляла нужду в центре города. Молодые люди сняли на видео, как побрили налысо и облили марганцовкой Финесс. Они разместили запись в интернете.