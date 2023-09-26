Ходаковский обвинил экспортеров бензина в жажде наживы Ходаковский объяснил дефицит топлива в России жаждой наживы экспортеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский удивился, что производители нефтепродуктов, ориентированные на экспорт, решили создать искусственный дефицит, таким образом отреагировав на решение кабмина ограничить отток готовой продукции за рубеж. В своем Telegram-канале он написал, что не замечал предпосылок к кризисной ситуации, и уличил экспортеров в жажде наживы.

А может, тут и понимать особо нечего и никакой тут большой политики нет, а есть банальная жажда наживы? — написал Ходаковский.

Экс-комбат «Востока» возмутился тем, что на совещании в правительстве представители крупных нефтяных компаний заявили, что сворачивают объемы производства, поскольку ограничение экспорта «ударит по их доходности и отразится на положении дел». Ходаковский отметил, что люди уже переживали легкий шок в годы, предшествовавшие СВО.

При этом силовик написал, что ему посчастливилось познакомиться с представителями бизнеса, которые «дышат вместе со страной и идут с ней в ногу в одном направлении». Пр его словам, такие не предадут, однако «пока весь большой организм не перестроится на новый ритм — будет лихорадить».

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что стабилизировать топливный рынок в России способна корректировка налогового маневра. По его словам, запрет на экспорт топлива из страны реализовать практически невозможно, поскольку предприятия начнут терпеть убытки. Поэтому внимание стоит уделить изменениям с точки зрения налоговых пошлин, демпфера, механизма компенсации, уверен глава комитета ГД.