Гражданам Таджикистана посоветовали не въезжать в Россию МИД Таджикистана рекомендовал гражданам временно не выезжать в Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданам Таджикистана советуют временно не въезжать в Россию, сообщается на официальном сайте МИД республики. При этом причины такой рекомендации не приводятся.

Гражданам страны временно рекомендуется воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости, — говорится в сообщении.

Ранее Таджикистан выразил обеспокоенность российской стороне из-за сообщений СМИ о массовых «необоснованных случаях отказа» во въезде гражданам республики в РФ. В МИД республики отметили, что проблемы на границе наблюдаются последние несколько недель. До этого сообщалось, что с 22 апреля около 180 автомобилей с таджикскими номерами стоят в очереди на КПП «Сагарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России.

Также сообщалось, что Таджикистан решил ввести визы для граждан Турции. В МИД страны отметили, что мера носит ответный характер и будет применяться с 20 апреля. Анкара приняла решение об отмене безвизового режима с республикой 6 апреля, оно последовало после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».