«Готовимся контролировать большие территории»: военкор о тенденциях СВО Военкор Сладков: ВС РФ готовятся контролировать большие территории в зоне СВО

Фото: МО РФ

Россия готовится контролировать большие территории, взятые под контроль в рамках специальной военной операции на Украине, высказался в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его мнению, именно поэтому в Росгвардию будут набираться добровольцы, которые защитят тыл от диверсантов.

Мы готовимся контролировать большие территории, освобожденные от врага, я так понимаю. Отсюда набор добровольцев в Росгвардию, ей тылы от диверсантов чистить, — написал Сладков.

Он также высказался об общей тенденции спецоперации ВС России. Военкор отметил, что российская армия не идет вперед единым фронтом, а методично «откусывает» новые территории, в частности Угледар и Харьков.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия продолжит проводить спецоперацию на Украине в 2024 году. По его словам, смещение «бандеровского режима» — важнейшая цель РФ, которая должна быть и будет достигнута. Он также отметил, что Россия продолжит разоружение украинских войск и будет добиваться отказа украинских властей от идеологии неонацизма.