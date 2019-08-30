https://static.news.ru/photo/1bb7638e-cb3e-11e9-aa6d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Федотов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов опроверг появившуюся в Интернете информацию о своём уходе с должности председателя организации в сентябре этого года.

Первый раз слышу об этом. В сентябре я собираюсь уехать в отпуск, — сообщил РИА Новости Федотов.

Ранее в одной из социальных сетей со ссылкой на источник в администрации президента появилась информация, что Федотов намерен уйти с должности главы СПЧ в сентябре 2019 года.

Как писал News.ru, Совет по правам человека при президенте обратился к начальнику столичной полиции Олегу Баранову с просьбой о проведении проверки информации о нападении на бездомных в центре Москвы. В организации также попросили сообщить о результатах проведённых мероприятий.