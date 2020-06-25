Гидрометцентр: температурные аномалии сохранятся в России до июля

https://static.news.ru/photo/a1dff340-b675-11ea-9d65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура воздуха продолжит подниматься выше климатических норм на большей части Азиатской территории, а на Урале и в части Поволжья будет холоднее, чем должно быть, до конца июня, сообщили синоптики.

Так, на Урале, в центре и на западе Приволжского федерального округа температуры будут опускаться, в среднем, на четыре градуса ниже обычных для июня, в Азиатской части страны поднимутся на 4-8 градусов выше климатических норм, передаёт РИА Новости.

В столичном регионе и Санкт-Петербурге среднесуточная температура составит 16 градусов, что нормально для этих территорий, на юге страны — 20, что также соответствует климатическим нормам. Не ожидается погодных аномалий и на северо-западе России.

Среднесуточная температура на Урале и в Поволжье составит, как ожидается, 16-20 градусов, а в Сибири — 20, что выше обычных для региона значений, это максимальное отклонение на территории страны.

Как писал NEWS.ru ранее, индекс ультрафиолетового излучения на европейской территории России и в регионах азиатской части будет «высоким» или «очень высоким», предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.