ФСБ задержала военнослужащего за передачу секретных сведений Эстонии

https://static.news.ru/photo/bed19718-07a3-11eb-b8ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала российского военнослужащего по подозрению в передаче другому государству сведений, относящихся к государственной тайне. Также был задержан его брат. В отношении обоих возбуждено уголовное дело о госизмене.

Как полагает следствие, они собирали и передавали информацию спецслужбам Эстонии. Характер секретный сведений не уточняется.

Задержания произведены в Смоленске и Пскове, передаёт ТАСС. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ России, брат военнослужащего постоянно проживал на территории прибалтийского государства.

Статья 275 УК РФ о государственной измене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным дополнительным штрафом до 500 тысяч рублей. Решением суда задержанные заключены под стражу.

Ранее, как писал NEWS.ru, томский учёный-физик Александр Луканин, обвиняемый в госизмене, был помещён в столичный следственный изолятор «Лефортово». Мужчину задержали в рамках уголовного дела о госизмене в пользу Китая. Его подозревают в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания.