Феномен Костомарова. В чем ценность драматической судьбы спортсмена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

17 декабря 2023 года произошло настоящее чудо. На лед «ВТБ Арены» для участия в юбилейном шоу Ильи Авербуха вышел олимпийский чемпион Роман Костомаров. Невозможно понять, что творилось в эти минуты в душе выдающегося фигуриста. Можно лишь постараться описать, какие эмоции испытала публика.

Для зрителей это было не просто зрелище, не просто танец, исполненный под знаменитую «Кармен» с Татьяной Навкой. Все художественные впечатления от номера захлестнули совсем иные эмоции. Зал устроил овации человеку, который еще недавно боролся со смертью и лишь ценой серии ампутаций сумел сохранить жизнь. И вот он предстал перед своими поклонниками не в инвалидном кресле, не на костылях, а на коньках, исполнив танец, который принес паре золото Турина-2006.

Отныне жизнь Романа Костомарова уже не в полной мере принадлежит ему самому. Отдает ли он себе отчет в том, что теперь он выполняет особую миссию? Просто потому, что не сдался. Просто потому, что показал всем небывалую силу человеческого духа. Он прошел через все. От физических страданий до душевных мук и отчаяния. А начиналось все с невинной простуды, которую он подхватил во время гастрольного тура. Ему ли, крепкому, спортивному мужику, бояться простуды? Фигурист даже не жаловался на кашель, который не отпускал долгое время.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Роман Костомаров

Герой нашего времени

Болезнь развивалась так стремительно, что дело дошло до некроза. И, памятуя о трагической судьбе певицы Юлии Началовой, Роман дал согласие на серию операций.

Честно говоря, новости из клиники были настолько неутешительными, что уже само по себе казалось чудом, что жизнь спортсмена удалось спасти. И вот, едва сдерживая слезы, зрители ледовой арены рукоплещут олимпийскому чемпиону.

Сегодня Роман Костомаров в центре внимания. Он дает большие интервью, где в деталях рассказывает обо всем, что происходило с ним в последний год. Эти откровения уже могли бы стать научным пособием. Особенно в сфере психологии. Однако главное, какое воздействие спортсмен оказывает на людей, нуждающихся в поддержке. В первую очередь речь идет об участниках Специальной военной операции, находящихся в госпиталях.

Многие имеют аналогичные последствия травм и ранений. Опыт реабилитации Романа Костомарова просто бесценен для наших воинов. Однако то, что показал спортсмен с точки зрения беспримерной воли, мотивации, уже не ограничивается больничными стационарами. Его судьба способна вдохновить каждого, кто испытывает жизненные трудности любого характера. Будь то болезнь, смерть близкого человека, потеря работы. Да мало ли что способно вогнать нас в уныние и депрессию. Вот здесь-то и следует обратиться к феномену Костомарова.

Луч надежды

Удивительное дело, но в периоды решительных испытаний для страны всегда являются люди, чей пример вдохновляет общество, вдыхает надежду, умножает усилия. Сегодня фигурист олимпийский чемпион Роман Костомаров по праву делит эту миссию с героями СВО.

Было время, когда о ратных и трудовых подвигах узнавали благодаря журналистам. И тогда примеры Алексея Маресьева и Алексея Стаханова заставляли каждого пересмотреть, переоценить свои собственные возможности. Так и сегодня. С той лишь разницей, что коммуникации XXI века увеличивают эффект распространения информации тысячекратно.

Уверен, что пример того, как дух человека властвует и торжествует над плотью, спасет еще многих. И если бы миру не явился такой Роман Костомаров, возможно, его стоило бы придумать.

Читайте также:

ВСУ меняют тактику: почему советская военная школа оказалась сильнее НАТО

Быков и Акунин: опять «голуби мира» оказались курицами без головы

Что важнее для Набиуллиной: инфляция или рост экономики?

Аллу Пугачеву можно сравнить с валаамовой ослицей. И вот почему