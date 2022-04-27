«Направления для туризма открыты»: Песков о выходе РФ из турорганизации ООН Песков заявил, что выход РФ из турорганизации ООН не повлияет на развитие отрасли

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Выход России из Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) не повлияет на туристическую отрасль страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, внутренний туризм продолжит развиваться. Кроме того, для россиян открыты заграничные направления, сообщает ТАСС.

Нет, это не повлияет в любом случае. Туристическая отрасль России, особенно по внутреннему туризму, продолжит своё развитие. Внешние направления для туризма также открыты. Дальше будет вопрос конкуренции между этими направлениями в плане качества, в плане цены, — сказал Песков.

Ранее агентство EFE сообщило, что Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации ООН. По данным ЮНВТО, на выход РФ из организации уйдёт год.

Всемирная туристская организация ООН отвечает за общедоступность туризма и развитие туристической отрасли. Она объединяет 158 стран-участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций.

27–28 апреля в Мадриде проходит внеочередная Генассамблея Всемирной туристской организации ООН, на которой планируется обсудить вопрос о членстве России. За приостановку членства РФ в ЮНВТО выступали Литва, Польша, Словения, Украина и Гватемала.

После начала военной операции на Украине Россия начала выход из Совета Европы, а затем досрочно прекратила свои полномочия в качестве члена Совета по правам человека ООН.