Еще одну участницу Pussy Riot заочно арестовали за фейки о ВС России ТАСС: участницу Pussy Riot Людмилу Штейн заочно арестовали за фейки о ВС России

Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Людмила Штейн

Участницу Pussy Riot Людмилу Штейн заочно арестовали на два месяца за распространение фейков о ВС России, сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы. По данным агентства, обвиняемая объявлена в международный розыск.

Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Людмилы Штейн, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), сроком на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента ее экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ, — сказали в суде.

Ранее другого участника группы Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к 8,5 года колонии по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы сроком на четыре года в качестве дополнительного наказания.

Верзилов был заочно арестован в марте 2023 года. Ранее он заявил, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины.