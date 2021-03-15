Эксперт рассказал, за что могут отобрать и продать с торгов квартиру

https://static.news.ru/photo/a0863032-6273-11ea-a63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безхозяйственное содержание квартиры может привести к её принудительной продаже, такую меру предусматривает законодательство. Однако она практически никогда не применяется, чаще всего жильё выставляют на торги из-за долгов собственника. Об этом рассказал партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

В интервью РИА Недвижимость Данилов отметил , что формально человека могут лишить права собственности на жильё из-за плохого содержания квартиры, однако в реальности к подобной мере практически не прибегают и такие случаи можно «пересчитать по пальцам одной руки».

Есть только один известный случай в России за 30 лет, когда человека лишили права собственности на его квартиру не за порчу имущества, а за нарушение прав соседей. Этот кейс был в 2009 году, когда некий молодой человек в многоквартирном доме решил устроить у себя в квартире клуб. И то, чтобы добиться этого решения, жильцам дома потребовалось 2 года судебных тяжб, — рассказал юрист.

Сложность применения этой нормы заключается в том, что подать подобный иск может только орган местного самоуправления, а не недовольные соседи. Последних чаще всего отправляют в правоохранительные органы, дабы граждане сами разбирались между собой.

Гораздо более реально пустить квартиру с торгов в том случае, если у хозяина недвижимости накопился серьёзный долг. Вырученные деньги после этого направляются кредитору или пострадавшему.

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