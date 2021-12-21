Эксперт предложил отказаться от квот для трудовых мигрантов в России

Квотирование для трудовых мигрантов является избыточным инструментом. От него следует отказаться. Об этом заявил в интервью РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

Для подтверждения своих слов он привёл данные статистики.

Статистика говорит, что таких [трудовых] мигрантов у нас примерно 4% от всех иностранцев, живущих в настоящее время в Российской Федерации. В принципе, я считаю, что пора уже отказаться от механизма квотирования, так как он избыточный в данной ситуации, — сказал Жданов.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты в России получат патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев владельца. Патент с электронным носителем выглядит как карта, на лицевой стороне которой содержатся фотография, серии и номера патента и паспорта, ФИО владельца, дата рождения, гражданство, профессия и ИНН. На оборотной стороне — электронный носитель в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом.

Кроме того, мигрантам сократят срок пребывания в России при отказе пройти дактилоскопию и медицинское освидетельствование и при положительном тесте на ВИЧ-инфекцию. Министерство может запретить иностранному гражданину въезжать на территорию РФ, аннулировать разрешение на работу или учёбу в случае нарушения новых требований.