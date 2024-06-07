Эксперт оценил планы переезда головных офисов крупных компаний в регионы Депутат Госдумы Матвейчев предложил перенсти штаб-квартиру Сбербанка в Сибирь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев заявил NEWS.ru, что следует перевести главный офис Сбербанка в Горно-Алтайск, а офис «Евраза» в Новокузнецк на фоне предложения президента России Владимира Путина о переносе офисов крупнейших российских компаний в регионы. Матвейчев считает, что для развития Сибири головные офисы добывающих компаний следует отправить в регионы, где расположены их мощности.

В Горный Алтай уже инвестиции запланированы в полтора триллиона рублей. Это бюджет Санкт-Петербурга, на секундочку, А мы знаем, что Сбербанк это самый крупный инвестор в Горном Алтае и вполне было бы логично, если бы вдруг Сбербанк как крупнейшая компания оказались бы главным налогоплательщиком резидентом в этой республике, и там можно было бы рай земной построить с такими серьезными налогами, — заявил парламентарий.

По его мнению, основное ядро налогооблагаемой базы компаний и их штаб-квартиры должны находиться на той территории, где располагаются их основные активы — производственные, ресурсо-генерирующие или генерирующие мощности, а также там, где имеют место основные прибыли. По его словам, это не только даст мощный толчок к развитию регионов, но и прекратит разговоры «о каком-то колониализме, что кто то кого-то эксплуатирует». Отвечая на вопрос, какие компании и куда могли бы переехать, Матвейчев сказал, что «Евразу» следует перебраться в Новокузнецк, а в Омск следует вернуть головные офисы работающих там нефтяных компаний.

Ранее президент России заявил, что акции российских компаний пользуются стабильно высоким спросом, который даже превышает предложение. По его словам, на сегодняшний день в РФ находится порядка 30 млн розничных инвесторов.