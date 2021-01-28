Экономист рассказал, когда начнут расти реальные доходы россиян

https://static.news.ru/photo/c7b48bd2-6226-11eb-8d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реальные доходы россиян начнут расти уже в текущем 2021 году. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

По мнению эксперта, основной «драмой» прошлого года на рынке труда была проблема с реальной зарплатой и пенсией. Этому поспособствовало массовое высвобождение занятых людей, отсутствие доплат и целый ряд «неприятных историй», которые в итоге привели к стагнации и падению доходов, отметил он.

Но в этом году рынок труда начал разогреваться, опять пошёл спрос на труд, поэтому реальная зарплата будет расти, а с ней начнётся рост доходов. Показатели Росстата тоже должны подняться, и в итоге мы получим умеренный рост. В целом по ситуации этого года у меня позитивный прогноз, — заявил Белоусов



Ранее NEWS.ru сообщил, что реальные располагаемые доходы граждан России за 2020 год снизились на 3,5%, что стало самым значительным сокращением с 2016 года.