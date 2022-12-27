Экономист перечислил последствия российского ответа на потолок цен Экономист Разуваев: российский ответ на потолок цен приведет к дефициту на европейском рынке нефти

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Российский ответ на потолок цен на нефть приведет к дефициту на европейском рынке, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его мнению, меры больно ударят как по промышленным предприятиям Европы, так и по обычному потребителю. Разуваев добавил, что на российскую экономику потолок цен не окажет критического воздействия.

Это может привести к серьезному дефициту на европейском рынке нефти. Что, несомненно, крайне больно ударит не только по промышленным предприятиям и государственному сектору, но и по потребителю в Еврозоне. Если говорить о России, то доля морского экспорта отечественной нефти в «недружественные» страны составляет 1.5 млн баррелей в сутки, от общего экспорта в 7 млн баррелей. Что, согласитесь, не так критично ни для населения, ни для государства в целом, — уверен Разуваев.

Он добавил, что для более точного прогноза необходимо наблюдать за дальнейшим развитием событий, в особенности, когда ЕС наладит новые логистические цепочки.

В начале декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть. Указ будет действовать до 1 июля 2023 года. В нем отмечается, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем, кто прописывает в контрактах потолок цен. Также запрещено экспортировать нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.