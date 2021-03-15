Девять курсантов отравились в учебном заведении на Сахалине

https://static.news.ru/photo/95575272-fb7b-11e9-be07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

В одном из учебных учреждений города Холмска на юге Сахалина следователи организовали проверку по информации о госпитализации с признаками кишечной инфекции девятерых курсантов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

По данным пресс-службы, имеются основания полагать , что массовое заболевание учащихся было вызвано нарушением работниками учебного заведения санитарно-эпидемиологических правил.

Среди заболевших есть несовершеннолетние. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. В результате проверки будут приняты меры профилактики.

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