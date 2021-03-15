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Девять курсантов отравились в учебном заведении на Сахалине

05:47, 16 марта 2021
Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

В одном из учебных учреждений города Холмска на юге Сахалина следователи организовали проверку по информации о госпитализации с признаками кишечной инфекции девятерых курсантов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

По данным пресс-службы, имеются основания полагать, что массовое заболевание учащихся было вызвано нарушением работниками учебного заведения санитарно-эпидемиологических правил.

Среди заболевших есть несовершеннолетние. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. В результате проверки будут приняты меры профилактики.

Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярске разыскивают главу овощной фирмы из-за отравления школьников.

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