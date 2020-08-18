Дело блогера Пыжа связано с перевозкой на Украину данных о московском метро

https://static.news.ru/photo/2adf9006-e1dc-11ea-9cb5-fa163e074e61_660.jpg Андрей Пыж Фото: pokras_lampas/vk.com

Источник, близкий к следствию, сообщил, что уголовное преследование блогера Андрея Пыжа, арестованного по обвинению в незаконном получении доступа к гостайне, связано перевозкой на Украину секретных данных о сооружениях Московского метрополитена.

Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также с подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ, — цитирует ТАСС своего инсайдера.

Петербургский блогер-путешественник Андрей Пыж обвиняется по ст. УК 283.1 «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну», он находится в СИЗО. Блогеру грозит до восьми лет тюремного заключения.

Как писал NEWS.ru ранее, статьи Уголовного кодекса о разглашении и незаконном получении государственной тайны являются репрессивными, их фигурантом может стать любой гражданин. Такое мнение высказал практикующий адвокат и бывший офицер ФСБ Михаил Трепашкин, комментируя уголовное дело блогера-путешественника Андрея Пыжа.