«Даже у США таких нет»: эксперт оценил атомоход «Адмирал Нахимов» Военэксперт Дандыкин заявил, что у США нет кораблей типа «Адмирал Нахимов»

Фото: Министерство обороны РФ

Ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» — самая большая боевая платформа в мире, заявил NEWS.ru эксперт Василий Дандыкин. По его словам, даже у США, после того как они отказались от линкоров, таких нет.

Даже у США сейчас таких нет. Правда недавно еще были в строю линкоры Нью-Джерси и «Айова» и они, когда я еще был на службе, при мне стреляли главным калибром по Ливану в 80-х. Но потом на них поставили «Томагавки» и сняли башни главного калибра, — рассказал эксперт.

Дандыкин добавил, что линкоры после этого еще 15 лет находились в строю. Получается, что сейчас, большее чем у «Адмирала Нахимова» водоизмещение только у авианосцев.

Ранее сообщалось, что модернизация «Адмирал Нахимов», по оценкам экспертов, превысила с 1999 года 90 млрд рублей. Замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заинтересовался сметой ремонта ТАРК, «чтобы понять, не просто ли это черная дыра».

По его словам, переоснащение «Адмирала Нахимова» идет по плану, утвержденному еще в 2013 году. Депутат не исключил, что за это время проект успел устареть, хотя по такой же схеме хотят модернизировать крейсер того же проекта «Петр Великий».