ЦИК опубликовала первые данные голосования по поправкам на Урале

https://static.news.ru/photo/ba1d8518-bbb5-11ea-89e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦИК России/facebook.com

Центральная избирательная комиссия опубликовала первые данные голосования по поправкам в Конституцию по Уралу.

Изменения в Основной закон в Тюменской области поддержали 88,72%, против — 9,77%. В Пермском крае свои голоса за поправки отдали 87,57% россиян, против — 11,56%.

В Оренбургской области за — 66,15%, против — 32,88%, В Свердловской области за — 93,75%, против — 6,25%, в Челябинской за — 63,8%, против — 35,5%.

Показатели в Омской области — 63,89% и 34,92% соответственно. В Курганской — 74,27% и 24,98%.

Ранее сообщалось, что средняя явка по России на голосование по поправкам к Конституции России на 17.00 по московскому времени составила 62,89%. К 17:00 обработано 3,23% протоколов. За поправки проголосовали 79,36% россиян, против высказались 28,60%.

ЦИК также сообщила первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в пяти регионах страны. По данным ЦИК, в Магаданской области изменения в Основной закон поддержали 65,27% участников плебисцита, 32,76% высказались против. На Камчатке «да» сказали 70,59%, «нет» — 28,49%.

В Амурской области за — 71,61%, против — 27,67%, в Еврейской автономной области за — 80,24%, против — 19,05%, в Иркутской области за — 82,87%, против — 16,48%.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения в Конституцию были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.