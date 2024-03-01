Что за скандал случился между россиянкой и украинкой на «Мисс Европа»

Фото: Социальные сети

Роза Гадиева

На конкурсе красоты «Мисс Европа — 2024», который проходил в Ливане с 15 по 25 февраля, произошел скандал между представительницами России, Белоруссии и Украины. Что случилось, кто начал конфликт, какие выходили новости об этом? Новости СМИ2

Скандал на конкурсе красоты «Мисс Европа — 2024»

«Победительницей конкурса стала россиянка Роза Гадиева. Этот факт очень расстроил украинскую участницу Милену Мельничук. Милена во время конкурса записала много сторис, где обвиняла россиянку и организаторов конкурса в провокациях. Например, Мельничук утверждала, что ее заставляли фотографироваться с россиянкой, угрожали и даже дали похожие платья. А победа Розы Гадиевой была куплена. Когда все конкурсантки ехали с награждения, нервы не выдержали у участницы из Белоруссии — Ирины Максимович — она заняла третье место. Ирина в автобусе высказала Мельничук все, что думает о ее поведении на конкурсе: „Мiss Ukraine! У тебя война? А ты грудью трясешь на конкурсе красоты?“. Позже Мельничук сделала пост, в котором сообщила, что первое и третье место якобы были куплены представителями России и Белоруссии (за 20 и 5 тысяч евро соответственно). Сама Милена никаких призов на конкурсе не получила», — рассказала Baza.

Фото: Социальные сети Милена Мельничук

Readovka пишет, что украинка Милена Мельничук во время конкурса постоянно жаловалась на девушек из России и Белоруссии.

«Она была в изрядном удивлении оттого, что никто ее не чествует на конкурсе. Например, когда она отказывалась фотографироваться с российской представительницей Розой Гадиевой (которая заявила, что не было ничего подобного) и стоять рядом с ней на сцене, один из хореографов напрямую ей заявил, что ему все равно на ситуацию на Украине. Жалобы украинки на этом не прекратились — все время участия в конкурсе она демократично жаловалась на некие угрозы, унижения и даже „одинаковые платья“. Участница из Белоруссии и россиянка явно восприняли это как мотивацию и повод к действию. Когда любительница обнажать грудь оказалась позади россиянки, она поняла, что надо расходиться на еще больший скандал. Мельничук в обращении заявила, что и места в конкурсе куплены, и вообще другие девушки „хвастались этим“. Впрочем, вероятно, сыграла еще и обида за то, что в автобусе белорусская представительница открыто высказала все, что думает об украинке», — сообщил источник.

Что о прошедшем конкурсе рассказала россиянка Роза Гадиева

Девушка призналась, что ее отношения с другими участницами складывались по-разному. По словам победительницы конкурса, с кем-то удалось подружиться, а кто-то и вовсе провожал россиянку предвзятыми взглядами.

«Некоторым не понравилось, что я из России. Нашлись и те, кто не хотел вставать рядом на сцене. Я абсолютно никак на это не реагировала, не вступала ни в какие конфликты. Возможно, это и стало толчком к моей победе. Потому что жюри очень внимательно следило за девушками, а именно за тем, как они ведут себя в обществе, — рассказала Роза Гадиева в беседе с KP.RU.

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