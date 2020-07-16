В России за пять лет сократилось число прерываний беременности. Однако на этом фоне в стране растёт количество абортов, которые делают впервые забеременевшие женщины. По словам экспертов, это связано с участившимися случаями раннего «сексуального дебюта» а также с психологическим давлением партнёра и родственников. Какие душевные проблемы испытывают женщины после аборта, выяснял NEWS.ru.

В 2019 году количество прерываний беременности в России составило 523,3 тысячи, тогда как на 1 января 2014-го — 814,1 тысячи. С такими данными Минздрава ознакомился NEWS.ru.

В прошлом году наибольшее число таких случаев было зафиксировано в Москве (25 695), Свердловской области (25 665) и Красноярском крае (18 132). Замыкают пятёрку регионов по данному показателю Московская (17 013) и Новосибирская (15 357) области.

При этом выросло число абортов у тех женщин, которые забеременели впервые — с 51 465 в 2018 году до 52 150 в 2019-ом, свидетельствуют статистические данные Росстата.

По количеству таких прерываний беременности также лидирует Москва (5380). Далее идут Санкт-Петербург (2925,99), Свердловская (2173), Московская (2157) и Тюменская (1635) области.

Чаще всего впервые забеременевших девушек на аборт толкают их партнёры или родители, рассказал NEWS.ru координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков. В основном это происходит в юном возрасте, например, во время учёбы в школе или вузе.

Очень часто это давление со стороны ближайших родственников, например, мамы, которая тоже делала аборты и рассматривает их как способ решения проблем. Скажем, девочка ещё не выучилась и начала делать карьеру, а тут ребёнок ломает жизненные планы. Были случаи, когда некуда пойти. Тут многое зависит именно от позиции родителей, будут ли они на стороне забеременевшей и готовы ли принять ребёнка. Сергей Чесноков координатор общественного движения «За жизнь!» координатор общественного движения «За жизнь!»

По словам эксперта, рост числа абортов среди впервые забеременевших девушек обусловлен «продолжающимся разрушением традиционных ценностей» и увеличением количества ранних «сексуальных дебютов».

Женщины в более зрелом возрасте прерывают беременность в большинстве случаев на фоне финансовых трудностей и неуверенности в будущем. Решающим фактором становятся, например, потеря работы или снижение доходов во время кризиса.

При этом сокращение общего количества абортов связано не только с позитивными тенденциями, такими как помощь беременным от государства или некоммерческих организаций. В данном случае, считает Сергей Чесноков, влияют и иные причины: снижение в стране количества женщин репродуктивного возраста и доступность средств контрацепции.

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Между тем для большинства решившихся на прерывание беременности процедура не проходит бесследно. Аборт для впервые забеременевшей женщины в дальнейшем чреват риском бесплодия и трудностями при вынашивании плода. Несостоявшиеся мамы получают серьёзную психологическую травму, справиться с которой иногда может помочь только специалист, отметил в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

У некоторых женщин наблюдается постабортный синдром. Он характеризуется чувством вины, утраты, какой-то опустошённости, потери интереса к жизни, депрессии. Возникают повторные переживания произошедшего, у некоторых — кошмарные сновидения, зачастую бывает нарушение отношений с молодым человеком, от которого женщина была беременна. При тяжёлой травме возможно саморазрушающее поведение, то есть употребление алкоголя, различных препаратов. Иногда и сексуальные беспорядочные связи, как это ни удивительно. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

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Степень психологической травмированности из-за аборта зависит от характера женщины, её темперамента и воспитания. Некоторые из них поначалу чувствуют облегчение и даже радость, однако потом нахлынивают отрицательные чувства, включая гнев и злобу.

В настоящее время власти стремятся сократить число абортов в стране. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, за последние 18 лет в России в три раза снизилось число прерываний беременности: с более чем 2 млн в 2000 году до 661 тысячи в 2018-ом.

Этому способствовала, в частности, выстроенная система консультирования женщин, желающих сделать аборт. В 2018 году в кабинеты специальной помощи обратились 170 тысяч женщин, из них 24% в дальнейшем отказались от своих намерений.

Вместе с тем для повышения эффективности работы по снижению числа абортов в бюджете Фонда обязательного медстрахования и Фонда соцстрахования на 2020 год и далее предусмотрены средства на увеличение стоимости родового сертификата до 19 тысяч рублей.

Стоит также отметить, что с начала года перечень общественно полезных услуг в России пополнился профилактикой абортов. Некоммерческие организации теперь могут заниматься такой поддержкой беременных и получать на это субсидии.

Недавно уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила ограничить продажу абортивных лекарственных препаратов в аптеках. Кроме того, она выступила за принятие ряда мер, направленных на изменения в системе финансирования медицинских учреждений, благодаря которым «клиники будут заинтересованы в сохранении ребёнка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности».