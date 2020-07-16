В России за пять лет сократилось число прерываний беременности. Однако на этом фоне в стране растёт количество абортов, которые делают впервые забеременевшие женщины. По словам экспертов, это связано с участившимися случаями раннего «сексуального дебюта» а также с психологическим давлением партнёра и родственников. Какие душевные проблемы испытывают женщины после аборта, выяснял NEWS.ru.
В 2019 году количество прерываний беременности в России составило 523,3 тысячи, тогда как на 1 января 2014-го — 814,1 тысячи. С такими данными Минздрава ознакомился NEWS.ru.
В прошлом году наибольшее число таких случаев было зафиксировано в Москве (25 695), Свердловской области (25 665) и Красноярском крае (18 132). Замыкают пятёрку регионов по данному показателю Московская (17 013) и Новосибирская (15 357) области.
При этом выросло число абортов у тех женщин, которые забеременели впервые — с 51 465 в 2018 году до 52 150 в 2019-ом, свидетельствуют статистические данные Росстата.
По количеству таких прерываний беременности также лидирует Москва (5380). Далее идут Санкт-Петербург (2925,99), Свердловская (2173), Московская (2157) и Тюменская (1635) области.
Чаще всего впервые забеременевших девушек на аборт толкают их партнёры или родители, рассказал NEWS.ru координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков. В основном это происходит в юном возрасте, например, во время учёбы в школе или вузе.
Очень часто это давление со стороны ближайших родственников, например, мамы, которая тоже делала аборты и рассматривает их как способ решения проблем. Скажем, девочка ещё не выучилась и начала делать карьеру, а тут ребёнок ломает жизненные планы. Были случаи, когда некуда пойти. Тут многое зависит именно от позиции родителей, будут ли они на стороне забеременевшей и готовы ли принять ребёнка.
По словам эксперта, рост числа абортов среди впервые забеременевших девушек обусловлен «продолжающимся разрушением традиционных ценностей» и увеличением количества ранних «сексуальных дебютов».
Женщины в более зрелом возрасте прерывают беременность в большинстве случаев на фоне финансовых трудностей и неуверенности в будущем. Решающим фактором становятся, например, потеря работы или снижение доходов во время кризиса.
При этом сокращение общего количества абортов связано не только с позитивными тенденциями, такими как помощь беременным от государства или некоммерческих организаций. В данном случае, считает Сергей Чесноков, влияют и иные причины: снижение в стране количества женщин репродуктивного возраста и доступность средств контрацепции.
Между тем для большинства решившихся на прерывание беременности процедура не проходит бесследно. Аборт для впервые забеременевшей женщины в дальнейшем чреват риском бесплодия и трудностями при вынашивании плода. Несостоявшиеся мамы получают серьёзную психологическую травму, справиться с которой иногда может помочь только специалист, отметил в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.
У некоторых женщин наблюдается постабортный синдром. Он характеризуется чувством вины, утраты, какой-то опустошённости, потери интереса к жизни, депрессии. Возникают повторные переживания произошедшего, у некоторых — кошмарные сновидения, зачастую бывает нарушение отношений с молодым человеком, от которого женщина была беременна. При тяжёлой травме возможно саморазрушающее поведение, то есть употребление алкоголя, различных препаратов. Иногда и сексуальные беспорядочные связи, как это ни удивительно.
Степень психологической травмированности из-за аборта зависит от характера женщины, её темперамента и воспитания. Некоторые из них поначалу чувствуют облегчение и даже радость, однако потом нахлынивают отрицательные чувства, включая гнев и злобу.
В настоящее время власти стремятся сократить число абортов в стране. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, за последние 18 лет в России в три раза снизилось число прерываний беременности: с более чем 2 млн в 2000 году до 661 тысячи в 2018-ом.
Этому способствовала, в частности, выстроенная система консультирования женщин, желающих сделать аборт. В 2018 году в кабинеты специальной помощи обратились 170 тысяч женщин, из них 24% в дальнейшем отказались от своих намерений.
Вместе с тем для повышения эффективности работы по снижению числа абортов в бюджете Фонда обязательного медстрахования и Фонда соцстрахования на 2020 год и далее предусмотрены средства на увеличение стоимости родового сертификата до 19 тысяч рублей.
Стоит также отметить, что с начала года перечень общественно полезных услуг в России пополнился профилактикой абортов. Некоммерческие организации теперь могут заниматься такой поддержкой беременных и получать на это субсидии.
Недавно уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила ограничить продажу абортивных лекарственных препаратов в аптеках. Кроме того, она выступила за принятие ряда мер, направленных на изменения в системе финансирования медицинских учреждений, благодаря которым «клиники будут заинтересованы в сохранении ребёнка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности».
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