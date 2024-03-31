Что известно о загадочном исчезновении двух школьников 13 и 14 лет в Уфе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двоих подростков, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии. Какие последние новости об этом известны сегодня, 31 марта?

Что рассказали в СК РФ по региону

В пресс-службе сообщили, что уголовное дело было возбуждено после исчезновения двух подростков 13 и 14 лет.

«Как установлено следствием, днем 30 марта 2024 года подростки ушли из дома, направившись в лесной массив вблизи детского оздоровительного лагеря „Чайка“ на улице Шафиева, после чего перестали выходить на связь. Поиски родителей не увенчались успехом, после чего они обратились в правоохранительные органы. В ходе организованных поисковых мероприятий обнаружены рюкзаки несовершеннолетних в лесном массиве вблизи реки Белой», — отмечается в сообщении СУ СК РФ по Башкирии.

По информации СК, в настоящее время следователи, криминалисты и добровольческие отряды заняты поисками пропавших.

«В настоящее время следователями и криминалистами совместно с сотрудниками полиции, экстренными службами и добровольческими поисковыми отрядами проводятся поисковые мероприятия в районе исчезновения подростков. Кроме того, проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — пояснили в пресс-службе.

Подчеркивается, что ход и результаты расследования находятся на личном контроле руководителя следственного управления республики.

Что сообщили в МЧС о поисках подростков

В Главном управление МЧС России по Республике Башкортостан рассказали, что в ходе поисков детей в лесном массиве в районе 6-й пристани города Уфы были обнаружены портфели мальчиков.

«Для поисков вдоль береговой линии задействованы суда на воздушной подушке от Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и МБУ УГЗ города Уфы. Всего в поисках принимают участие около 170 человек, это волонтеры и добровольцы, представители экстренных служб. Применяются беспилотные летательные аппараты, работают кинологические расчеты», — уточнили в пресс-службе МЧС.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что сообщают СМИ о пропаже детей

По информации Telegram-канала Readovka, водолазы из Управления гражданской защиты Уфы обследовали более шести тысяч квадратных метров акватории реки Белой, но подростков обнаружить не удалось.

«Пропавшие до сих пор не найдены — водолазами УГЗ Уфы обследовано порядка 6 тыс. кв. метров акватории реки Белой, которая протекает вблизи детского лагеря, однако подростков там не обнаружили. Более сотни людей, среди которых спасатели, полицейские и добровольцы поисковых отрядов „ЛизаАлерт“ и „БашРегионСпас“, продолжают искать ребят в лесу и на „заброшках“. Прочесывать не забывают вдоль железной дороги, в колодцах и тоннелях», — говорится в публикации.

В интервью порталу UFA1.RU родственница одного из пропавшего рассказала, что дети в день пропажи выиграли соревнования по скалолазанию и отпросились погулять, чтобы устроить небольшой пикник недалеко от детского лагеря «Чайка».

Также она отметила, что у детей не было никакой причины просто сбежать от родителей.

«Никогда такого не было. Послушные ребята. Я даже не вижу причин сбегать им, конфликтов не было. Сами не понимаем, что могло случиться», — резюмировала она.

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