Число заразившихся COVID-19 военных в ВС РФ достигло 1522

https://static.news.ru/photo/40d73044-9eb6-11ea-962f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской армии и военных учебных заведениях сейчас заражены коронавирусом 2563 человека. Из них 1522 заболевших являются военнослужащими. Об этом сообщается в опубликованном бюллетене Минобороны России.

На 25 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1522 военнослужащих с положительными результатами тестирования, — приводит сообщение ТАСС.

При этом в ведомстве отметили, что у воспитанников довузовских учебных заведений коронавирус не выявлен. Всего в вузах Минобороны COVID-19 подтвердился у 688 человек. В их число входят курсанты и слушатели. 373 заразившихся являются гражданским персоналом.

Как отметили в ведомстве, к этому моменту вылечились 1340 военнослужащих, 1624 курсанта, 308 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 219 человек гражданского персонала.

При этом у большинства заразившихся симптомов заболевания нет, в состоянии средней тяжести сейчас находятся 11 человек, а в тяжёлом — трое военнослужащих.

По данным на 25 мая, в РФ подтверждены 353 427 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 8946 человек. 118 798 пациентов справились с болезнью. Умерли 3633 человека, 92 — за последние сутки. В Москве сейчас 166 473 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки число заболевших увеличилось на 2560. Выздоровели 53 586 человек, 2034 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее ВОЗ предупредила о риске второго пика заболеваемости коронавирусом.