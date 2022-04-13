Чемезов назвал сроки поставок Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что первые поставки Ту-214 и Ил-96 российским авиакомпаниям начнутся в 2024 году, передаёт РИА Новости. По его словам, основной акцент делается на самолёты Ту-214, производство которых до 2030 года увеличится в три раза. Ил-96, напротив, не будут такими массовыми, потому и рост производства не так заметен.

Эти самолеты уже поставляются, пока — небольшая серия в интересах спецзаказчиков, идет наращивание объемов производства. Первые поставки для авиакомпаний планируются в 2024 году, — рассказал он.

Так, к 2030 году, по словам Чемезова, производство самолётов Ту-214 вырастет в три раза — на 70 машин, а производство Ил-96 не сильно увеличится, потому что данный лайнер не будет таким массовым.

Он подчеркнул, что самыми массовыми в России станут импортозамещенные версии МС-21 и SSJ100, производство которых в перспективе к 2030 году будет исчисляться не в десятках, а в сотнях штук.

Ранее Чемезов заявил, что первые шесть серийных самолётов МС-21 с отечественными двигателями будут переданы заказчикам в 2024 году. Также премьер-министр России Михаил Мишустин похвалил российский самолёт МС-21, отметив, что в мире ему нет аналогов, а российские конкуренты в ближайшие годы не смогут сделать ничего подобного.