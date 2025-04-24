«Цензурных комментариев нет»: военэксперт отреагировал на приговор Попову Военный эксперт Онуфриенко: запорожская ВГА опровергала обвинения в адрес Попова

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Иван Попов

Запорожская военно-гражданская администрация опровергала обвинения в адрес бывшего командующего 58-й гвардейской армией генерал-майора Ивана Попова, признанного виновным по делу о мошенничестве и служебном подлоге, заявил NEWS.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. По его словам, администрация выразила генералу признательность за защиту региона.

Обвинение в мошенничестве было опровергнуто запорожской военно-гражданской администрацией. Изначально его обвиняли в хищении металла. Запорожская военно-гражданская администрация выразила ему признательность за защиту Запорожской области и сообщила, что никаких претензий к нему не имеет, — пояснил Онуфриенко.

Он подчеркнул, что теперь Попова лишат положенных ему выплат и льгот. При этом военно-политический обозреватель отметил, что цензурных комментариев по этой ситуации у него не имеется.

Это значит, что он не будет теперь считаться генералом со всеми положенными ему выплатами, льготами и так далее и тому подобное. Что касается моих комментариев, то у меня цензурных комментариев нет, — резюмировал Онуфриенко.

Ранее российский военный корреспондент Александр Сладков заявил, что ситуация Попова, приговоренного к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог, остается сложной. Однако, несмотря на суровый приговор, по его словам, это еще не конец жизни.