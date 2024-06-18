Бывших замглавы Минобороны и Генштаба Украины объявили в розыск в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и бывшего замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Бокия, об этом говорится в базе розыска ведомства. Они также были заочно обвинены в военных преступлениях в Донбассе.

Мехед Петр Николаевич. Разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате действий Мехеда и Бокия в Донбассе погибли и получили ранения 165 человек. Кроме того, более 87 объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения. По какой именно статье ведется розыск, в ведомстве не уточнили.

Ранее в Москве заочно арестовали полковника украинских войск Николая Дзямана по делу об уничтожении российского самолета в воздушном пространстве РФ. По данным следствия, приказ военнослужащего стал причиной гибели 10 членов экипажа.

До этого МВД России объявило бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в розыск по уголовной статье. По какой именно статье ведется розыск, не уточнялось.

Также ранее в России объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Утверждалось, что глава государства разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.