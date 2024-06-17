Полковника ВСУ заочно арестовали за приказ сбить самолет РФ Суд Москвы заочно арестовал полковника ВСУ Дзямана после уничтожения самолета РФ

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Суд Москвы заочно арестовал полковника Вооруженных сил Украины Николая Дзямана в рамках дела об уничтожении российского самолета в воздушном пространстве РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе СК. Приказ украинского военного привел к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолета.

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу командиру 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) Вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману, — говорится в сообщении ведомства.

Полковника заочно обвиняют в совершении теракта, повлекшего смерть человека, — по части 3 статьи 205 УК РФ. В СК пояснили, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. Борт не имел вооружения и не был предназначен для непосредственного ведения боевых действий. Однако полковник Дзяман отдал подчиненным военнослужащим незаконный приказ на уничтожение самолета. Действия командира привели к гибели 10 членов экипажа и уничтожению воздушного судна. Полковника объявили в федеральный розыск.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что ВСУ ударили беспилотниками сразу по трем российским регионам в ночь на 17 июня. Речь идет об объектах в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях. Все беспилотники были сбиты, о пострадавших не сообщалось.