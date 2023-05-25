«Был наложен голос»: криминалист увидел монтаж в видео с «ожившим» Залужным Криминалист Игнатов заявил о возможном монтаже видео с Залужным

Фото: Министерство обороны Украины

Валерий Залужный

Распространенное 25 мая украинскими СМИ видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, возможно, было смонтировано, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, голос мог быть наложен на старый видеоряд.

Возможно, был наложен голос, то есть когда-то было снято видео, а позже наложили другое аудио. Скорее всего так и было, потому что обычно на видео пишут число, а потом уже ведущий сообщает, что сейчас в прямом эфире, говорит дату и так далее, — рассказал Игнатов.

Украинское издание «Страна.ua» 25 мая сообщило, что сотрудник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с целым и невредимым Залужным, который по слухам был тяжело ранен при ракетном обстреле в начале мая.

Накануне источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что главком ВСУ в начале мая получил тяжелые ранения в результате ракетного удара под Херсоном. По словам собеседника агентства, Залужному сделали трепанацию черепа, его жизни ничто не угрожает, но он уже не сможет вернуться к командованию армией Украины. Он добавил, что состояние Залужного осложнено наличием сахарного диабета второго типа.