Легализация марихуаны на Украине является преступлением против людей, заявил NEWS.ru врач-эпидемиолог, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он отметил, что легализация приведет к росту наркомании, а сама Украина может стать вторым Афганистаном, так как климат страны позволит выращивать запрещенные растения.

Еще 10 лет назад через Всемирную организацию здравоохранения пытались протащить законопроект о легализации легких наркотиков в составе ряда лекарств. Я тогда категорически возражал. У нас и без того высокий уровень наркомании. Мы не можем контролировать ситуацию и избавиться от трафика, который идет через Афганистан. При легализации ситуация усугубится. Мы прекрасно обходимся без марихуаны и в дальнейшем сможем. Легализация на Украине — преступление против народа. Климат там позволяет выращивать эту гадость и, если власти это позволят, Украина рискует стать вторым Афганистаном, — сказал Онищенко.