«Брызжете слюной»: Соловьеву дали совет после слов о белгородцах Военкор Кашеварова посоветовала Соловьеву узнать о проблемах белгородцев

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Владимир Соловьев

Телеведущему Владимиру Соловьеву стоит поговорить с белгородцами и узнать об их проблемах, написала в Telegram-канале военный корреспондент Анастасия Кашеварова. Таким образом она ответила на решение администраторов группы «Соловьев LIVE» закрыть комментарии после заявления журналиста о «мерзкой истерике» россиян. При этом военкор добавила, что некоторый процент «укроботов» в комментариях несомненно есть.

Владимир Рудольфович, несомненно, жалкий процент укроботов, которые писали вам гневные послания, есть, но в основном вам писали жители Белгородской области. Вы бы перешли по 10 аккаунтам, посмотрели, кто эти люди. Поговорили бы с ними, собрали с них проблемы. Но вы сделали иначе — закрыли комментарии, брызжете слюной и машете кулаками, — написала Кашеварова.

Военкор добавила, что Соловьев «врет и выворачивает факты». По ее словам, журналист оскорблял знаменитостей, мобилизованных, матерей участников СВО, жителей Белгорода, список можно продолжать бесконечно.

Вас даже в кулуарах не любят и считают лицемером, приводят в пример вашу «виляющую» позицию по Крыму, — написала Кашеварова.

Накануне Владимир Соловьев в ходе очередного эфира обрушился с критикой на сообщения жителей Белгородской области, просивших у властей помощи и рассказывающих о последствиях украинских атак. После этого в группе стали появляться гневные сообщения, пользователи Сети потребовали от телеведущего извинений. Однако администрация закрыла комментарии к публикациям.