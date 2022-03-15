Брилёв опроверг информацию об увольнении из ВГТРК

Телеведущий Сергей Брилёв опроверг информацию о своём уходе из ВГТРК. Он отметил, что совсем недавно был в эфире телеканала «Россия 24». Об этом сообщает РИА Новости.

Ну как я физически могу уйти, если я сегодня после Армении и Эмиратов перелетел в Бразилию и только что был в эфире «России 24»? — сказал он.

Журналист также добавил, что уже несколько недель находится в командировке и делает серию специальных репортажей о реации на украинский кризис стра со «своим видением» происходящего. Параллельно с этим он снимает два документальных фильма.

Ряд Telegram-каналов 15 марта опубликовал сообщение о том, что Брилёв уволился из телекомпании. В сообщениях фигурировал целый ряд фамилий известных журналистов, объявивших об уходе с российских телеканалов: Вадим Глускер, Жанна Агалакова, Лилия Гильдеева. Все они подтвердили своё увольнение.

Ранее, 14 марта, редактор Марина Овсянникова в прямом эфире Первого канала появилась в эфире программы «Время» с антивоенным плакатом в руках. Её задержали и доcтавили в отдел полиции «Останкино». Суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за призывы к митингам. Свою вину женщина не признаёт.

Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Овсянниковой.