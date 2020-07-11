Более 277 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/00891f48-c350-11ea-824f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории РФ более 277 тысяч граждан остаются под наблюдением медицинских специалистов из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что с начала пандемии в России было проведено свыше 22,7 тысяч тестов на выявление COVID-19. За прошедшие сутки специалисты сделали 320 тысяч исследований.

Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 277 896 человек, — передаёт ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории России было выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 11 июля сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Отмечается, что у 1766 (26,7%) новых выявленных заражённых течение болезни проходит без клинических симптомов. В оперштабе отметили, что с начала пандемии коронавирус был выявлен у 720 547 россиян. Также отмечается, что за последние 24 часа в РФ скончались 188 человек с COVID-19. В общей сложности жертвами пандемии в стране стали 11 205 человек.

Во всём мире COVID-19 уже заразились более 12,4 млн человек, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.