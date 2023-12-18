Бойцов ВСУ закидали гранатами за «паляницу»: что пишут военкоры 18 декабря Военкор Александр Коц призвал россиян отказаться от поездок в Латвию

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Необычные удары ВС РФ по правому берегу Днепра, закидывание гранатами бойцов ВСУ в Марьинке, переход армии Украины в оборону, изгнание россиян из Латвии, идеологическая борьба Москвы и Киева — военкоры сегодня в своих Telegram-каналах обсуждают события и новости в зоне СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Военная хроника» объяснила, что необычного в ударах ВКС РФ по правому берегу Днепра

«Пока на левом берегу Днепра идет постепенное перемалывание оставшихся в живых украинских морпехов, по правому берегу активно работает авиация. Прилет авиабомбы ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции по территории элеватора в прибрежной части Тягинки примечателен по целому ряду причин. Элеватор в южной части Тягинки в данный момент остается одним из немногих мест для накопления ресурсов и живой силы. В этот объект уже прилетало несколько раз. Однако ВСУ продолжают сосредотачивать дефицитные ресурсы именно там. Косвенно это говорит о том, что альтернатив для подготовки и переправки грузов на левый берег, а также принятия оттуда раненых, немного. Местность в Херсонской области такая, что ВСУ приходится либо скапливаться в одном месте, где есть возможность укрыться, либо находиться в полях. Оба варианта одинаково плохие с точки зрения безопасности», — отметил источник.

Фото: МО Украины

По словам авторов канала, ФАБ-1500-М54 имеет несколько иную баллистику при сбросе, чем менее крупные ФАБ-250/500.

«Ее применение требует выполнения других режимов полета, однако универсальный блок наведения, одинаковый как для маленьких, так и для больших авиабомб, позволяет добиться точного попадания с минимальным отклонением от цели. Кроме того, применительно к поражению цели на территории элеватора под Тягинкой можно говорить, что радиус поражения составил примерно 300–500 м, что говорит о значительно возросшем боевом могуществе. После поражения целей на правом берегу нельзя исключать, что „полуторки“ скоро будут применены и на левом берегу — в районе Крынок, где проводилась десантная операция, однако в этом случае все будет упираться в вопрос рациональности применения таких бомб», — добавила «Военная хроника».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Повернутые на Z войне» рассказали о необычном случае в Марьинке

«Наши бойцы одного из штурмовых подразделений во время зачистки наткнулись на противника, сидящего в подвале одного из разрушенных зданий. Услышав, что кто-то приближается к подвалу, ВСУшники начали выкрикивать пароли: „Свои, свои“ и „паляниця“. На что ответом получили несколько гранат», — отметил источник.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Александр Коц прокомментировал информацию о высылке россиян из Латвии

«Латвия планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые не подали документы на вид на жительство или не сдали экзамен по латышскому. На выезд российским гражданам будет предоставлено 30 дней, в исключительных случаях срок могут продлить до года. Прибалты продолжают теребить свои исторические комплексы, отыгрываясь на россиянах, которые и так в Латвии были гражданами второго сорта, а после начала СВО и вовсе перешли в разряд недочеловеков. Но каким устройством мозга надо обладать, чтобы в здравом уме туда сейчас ехать? Быть русским сегодня безопасно только дома», — возмутился военкор.

Евгений Поддубный рассказал про идеологическую борьбу России и Украины

«Что не менее важно, чем победы на земле? Лидерство в идеологической борьбе. И сейчас можно констатировать, что мы эту битву выигрываем. Если рассматривать противостояние с киевским режимом (часть большой войны), то здесь у оппонентов все очень плохо, на фоне нас. Украина за железным занавесом, границы закрыты, мобилизация насильная, демократические институты уничтожены, выборов нет, прав у населения нет, режим не легитимен. Кроме того, ставка на неонацистскую идеологию загнала для всего НОРМАЛЬНОГО мира Украину в маргинальное поле. Запад вкладывает огромные ресурсы, чтобы „отстирать“ киевский режим. Но это как красить фасад разрушенного дома. В разрезе большой борьбы у России так же огромное идеологическое преимущество. Начиная от защиты общечеловеческих ценностей, уважения к чужому суверенитету, заканчивая гуманистическим подходом к ведению боевых действий. Многие это понимают и поддерживают, многие понимают и молчат», — добавил журналист.

Фото: МО Украины

«Рыбарь» объяснил, почему ВСУ не могут вести дальше наступательные действия

«В последнее время официальные лица Украины все чаще публично говорят о возможном отказе от наступательных действий этой зимой в случае уменьшения западной военной помощи и рассказывают о начале строительства трех линий обороны. Нюанс в том, что даже при сохранении объемов поставок возможности ВСУ осуществлять крупные наступления в ближайшие месяцы весьма ограничены. За лето-осень немало соединений „сточилось“ в боях, и без восстановления потерь в людях противник не сможет собрать нужные ударные группировки. Устойчивость же линий обороны обеспечивают не фортификационные сооружения, а находящийся там личный состав. Если у подразделения будет дефицит качественной живой силы или боеприпасов с артиллерийской поддержкой, то эффективность „зубов дракона“ окажется куда ниже ожидаемой. Ну а вообще, разговоры про необходимость перехода в оборону со стороны представителей киевского режима — весьма показательная иллюстрация реальных итогов „контрнаступления“ ВСУ», — отметили авторы канала.

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