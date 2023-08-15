«Близки к нулю»: военный эксперт раскрыл число резервистов ВСУ Военэксперт Матвийчук заявил, что у ВСУ осталось около 35 тысяч человек резерва

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

У ВСУ осталось в резерве около 35 тысяч человек личного состава, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что военный ресурс Киева практически исчерпан. По мнению аналитика, возможности восполнения потерь для Украины равны нулю.

Резервы на Украине еще существуют, где-то 30-35 тысяч личного состава, есть определенное количество вооружения. То, что сказал министр обороны [Сергей Шойгу], я полагаю, здесь идет речь с точки зрения восполнения потерь. Да, ресурсы восполнения абсолютно уже близки к нулю. Политическая воля руководство Украины направлена на то, чтобы все время бросать на фронт пушечное мясо, — заявил Матвийчук.

Он добавил, что к концу августа – началу сентября станет ясно, что наступление ВСУ полностью провалилось.

CNN опубликовало интервью американского высокопоставленного чиновника, который заявил, что Украина полностью провалила наступление и если оно сможет начаться снова, то только к весне следующего года, — резюмировал Матвийчук.

Министр обороны РФ ранее также заявил, что ВСУ не удается добиться значимых результатов, несмотря на всестороннюю помощь союзников. Для России же, добавил Шойгу, нет ничего неуязвимого на поле боя, а во многих ситуациях переданная Киеву военная техника уступает даже советской.