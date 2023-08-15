Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Исходя из предварительных итогов боевых действий, военный потенциал Украины почти исчерпан, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. По его словам, под предлогом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы союзников в разных регионах мира.

Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан, — сказал Шойгу.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что на Украине приготовили 123 тысячи новых могил после провала контрнаступления ВСУ. По его словам, такие данные получены со снимков из космоса. Бывший советник добавил, что считает украинский кризис катастрофой, которой нужно положить конец.

До этого экс-помощник бывшего главы государства Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что провал контрнаступления украинской армии является результатом нерешительной политики президента США Джо Байдена. Болтон объяснил медленное продвижение ВСУ и отсутствие значимых успехов недостаточной оперативностью в оказании военной помощи Киеву. При этом украинские СМИ обвинили в провале наступления советников НАТО. По мнению журналистов, западные военные теоретики плохо ориентируются в текущей обстановке на фронте, поэтому их советы оказались бесполезными.