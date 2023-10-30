Безвизовый режим между Россией и Украиной перестал действовать МИД РФ: безвизовый режим с Украиной перестал действовать еще 1 января 2023 года

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Соглашения о безвизовых поездках между Россией и Украиной прекратило свое действие с 1 января 2023 года, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сообщение ведомства появилось 30 октября. Соглашение между странами было подписано в Москве и действовало с 16 января 1997 года. При этом власти Украины ввели запрет для россиян на въезд в страну без виз еще с 1 июля 2022 года.

Ранее стало известно, что с 16 октября украинцы могут попасть на территорию России из третьих стран через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и через аэропорт Шереметьево. Новые правила руководство страны утвердило 6 октября, теперь они вступили в силу. Принятый порядок касается граждан Украины старше 14 лет, а также жителей младше указанного возраста, если они едут в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.

В свою очередь президент России Владимир Путин разрешил безвизовый въезд и выезд украинцам с 29 сентября 2023 года. В указе говорится, что граждане Украины могут перемещаться между государствами при наличии внутреннего паспорта. Позднее сенатор от Крыма Сергей Цеков пояснил, что украинцы могут теперь посещать Россию по паспорту с истекшим сроком действия, поскольку лишены возможности его обновить.