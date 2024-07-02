«Без штанов на кухне был»: мигрант-педофил напугал выходкой юных блогерш

Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Полицейские Петербурга с коллегами из Краснодарского края задержали в Геленджике подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении школьницы. Найти преступника удалось по видеозаписи, которую сама девочка выложила в Сеть. NEWS.ru рассказывает о подробностях дела.

Бдительная учительница

Возможно, инцидент с домогательствами школьниц так и остался бы лишь одним из роликов в треш-контенте рунета, но видео попало на глаза педагогу школы-интерната. Женщина изучала страницу 11-летней ученицы в соцсети Likee.

На одном из роликов девочка показывает, как записывает веселое видео с жестами под популярный трек. Запись ведется на кухне общежития. В этот момент на фоне ребенка появляется с трудом стоящий на ногах мужчина, который оттягивает резинку спортивных трико и начинает мастурбировать. 25 июня педагог школы-интерната обратилась в полицию. Настигли силовики мужчину уже 29 июня.

«Полицейские установили, что видео снималось в одной из коммунальных квартир в Центральном районе Петербурга. Материалы были переданы полицией в следственные органы, которые возбудили уголовное дело. Полицейские оперативно установили личность подозреваемого», — сообщили в УМВД Ленобласти и Санкт-Петербурга.

«Лишние движения»

Подозреваемым оказался 46-летний неработающий гражданин Узбекистана, проживающий в Геленджике. Именно там при содействии коллег из Краснодарского края он был задержан прибывшими из Петербурга полицейскими.

Выяснилось, что подозреваемый с трудом объясняется на русском языке. Свою вину он признал, но не смог достоверно пояснить, что делал в кадре с девочками, и назвал происходившее «лишними движениями».

«Я просто водку пил. Потом лишние движения были. Без штанов в кухне был. По коридору я в туалет шел», — с трудом объяснялся мужчина на видео.

АН «Оперативное прикрытие» пишет, что мужчина во время мастурбации попытался обнять одну из девочек. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних».

Приехала в гости

СМИ сообщали, что в день съемки ролика девочка с матерью приехали к знакомой женщине и ее дочери в общежитие. Инцидент произошел, когда школьницы остались одни на общей кухне без присмотра родителей. После домогательств мужчины девочка ничего не рассказала матери об этой встрече. Сама родительница соцсети дочери не мониторила.

Также известно, инцидент произошел еще зимой. К делу привлечен Следственный комитет.

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