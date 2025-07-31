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31 июля 2025 в 19:33

Бегавший за машиной Кадырова депутат сравнил себя с выброшенным щенком

Депутат Баранов сравнил себя с выброшенным щенком

Максим Баранов Максим Баранов Фото: Социальные сети

Бывший депутат Смоленского городского совета Максим Баранов, получивший известность после публикации ролика с Адамом Кадыровым, в Telegram-канале заявил о нарушении данных ему обещаний. Он добавил, что некий политик не стал поддерживать его как участника СВО и «подвинул» с позиции депутата Смоленского городского совета. Баранов сравнил себя с «выкинутым щенком» и добавил, что покинул партию и совет.

Меня, как участника СВО, подвинули. Выкинули, как щенка, — написал он.

Ранее Баранов заявил, что встреча с Адамом Кадыровым вдохновила его и открыла новые возможности. Он назвал юношу «человеком, чьи взгляды формируют будущее».

До этого стало известно, что Адам Кадыров надел на свою свадьбу, предположительно, наручные часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, инкрустированные 320 бриллиантами. Стоимость аксессуара составляет $27,7 млн (2,5 млрд рублей). Невесту 17-летнего сына Кадырова зовут Медни, она родом из села Ахмат-Юрт. Отмечается, что Адам приехал на свадьбу за рулем зеленого Mercedes-Benz G-класса.

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