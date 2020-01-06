За пять лет в России почти на 40% подорожали баранки. При этом больше всего килограмм хлебного продукта стоит на Чукотке, а минимальная цена зафиксирована в Ингушетии. Как полагают эксперты, на рост стоимости повлияло увеличение цены ингредиентов, которые входят в состав, а также колебания валютного курса.
Как следует из данных Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru, в период с 2014 по 2019 год в стране увеличилась стоимость бараночных изделий (в том числе сушек и хлебных палочек). При этом их цена растёт пятый год подряд: в ноябре 2014 года она составляла в среднем 104,3 рубля за кг, в 2015-м — 121,42 рубля, в 2016-м — 129,56, в 2017-м — 135,15, в 2018-м — 138,58, а в 2019-м — 145,43 рубля.
Больше всего килограмм баранок стоит в Чукотском автономном округе (334,37 рубля), Камчатском крае (283,37) и Ненецком автономном округе (247,49). Вместе с тем наименьшая цена на такую продукцию наблюдается в Ингушетии (92,18), Чувашии (97,39) и Курганской области (103,76).
Как рассказал NEWS.ru председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов, последние несколько лет цены растут на все хлебобулочные изделия.
Мука подорожала, яйца тоже, прочие ингредиенты. В целом все продукты питания за последние пять лет выросли в цене. У нас и рубль менялся по отношению к валютной корзине, что тоже отражается на стоимости: даже если все ингредиенты российского производства, то оборудование может быть импортным (почти 100% всего оборудования в хлебобулочной отрасли произведено за пределами нашей страны), и закупка нового оборудования меняет себестоимость продукта.
Высокие цены в нескольких регионах во многом объясняются затратами на логистику — в основном баранки туда завозят, пояснил Карпов. Кроме того, там нет крупных торговых сетей, что делает цены несбалансированными.
Самые низкие цены — это то, что нашли в регионе самое дешёвое. Это не значит, что в этом регионе нет других цен. Варианты плюс-минус рубль. Не думаю, что Ингушетия или Чувашия сильно оторвались от Москвы. В столице можно тоже найти сушки и баранки за такую же цену. И ещё один момент — в указанных регионах, возможно, сильно развито домашнее производство хлебобулочных изделий. Много домашних пирогов, лепёшек и так далее. Спрос на баранки из-за этого может быть несколько ниже. Поэтому и цена невысокая, — добавил эксперт.
Но всё же, несмотря на повышение цены, баранки остаются достаточно доступным лакомством. При этом специалисты не рекомендуют злоупотреблять этим продуктом, так как любые баранки способствуют резкому набору веса.
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