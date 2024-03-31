Баранец оценил первый опыт применения штурмовых дронов в рамках СВО Баранец заявил о прогрессе робототехники РФ после первой атаки штурмовых дронов

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У России есть ощутимые успехи в разработке роботизированной техники на земле, в небе и даже космосе, но говорить о массовом применении дронов пока преждевременно, заявил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Так специалист оценил первое использование беспилотных гусеничных роботов в зоне СВО.

Как отметил Баранец, работы над боевыми роботами велись давно, однако до массового производства дело не дошло, поскольку начальные разработки оказались неэффективными: их уничтожали гранатами или устанавливали на земле специальные ловушки.

Что касается нынешней российской армии, то у нас есть боевые роботы. Они используются в различных направлениях. Есть роботы, предназначенные для ведения боевых действий, другие - для разведки, третьи - для эвакуации, четвертые — для доставки боеприпасов. Мы постепенно их совершенствуем, — пояснил он.

По словам эксперта, российские военные опробовали некоторые из образцов в ходе сирийской кампании. Он уточнил, что сейчас применение боевых гусеничных дронов ограничено, поскольку есть техника, способная им противостоять.

В частности, у нас есть робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», которые очень скоромно используют в СВО. Говорить о массированном применение дронов на уровне роты, например, мы пока не можем. Но военно-технический прогресс, безусловно, наблюдается в небе, в космосе и на земле. Мы движемся к роботизации военной техники, — заключил он.

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в Бердычах на Авдеевском направлении впервые в истории применили штурмовые дроны, оборудованные модулями АГС-17. Сообщается, что в ходе атаки роботы выпустили несколько сотен гранат.