Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры Telegram-каналов WarGonzo, «Два майора» и «Рыбарь». Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Нетайлово, Новобахмутовке, Очеретино, Работино, Семеновки, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 24 апреля 2024 года?
WarGonzo
«Запорожский фронт. ЛБС без существенных изменений. Активность боевых действий в последние несколько дней значительно снизилась, но назвать направление даже относительно тихим все равно нельзя. Донецкий фронт. Продолжаются бои на подступах к Парасковиевке. В Красногоровке в результате штурмовых действий ВС РФ продвинулись в городской черте с юго-восточной стороны. В районе Нетайлово российские войска давят на оборону ВСУ, атакуя украинские позиции. Пока без значительных продвижений. Идут тяжелые бои. Аналогичная ситуация в районе Уманского, где ВСУ продолжают сдерживать атаки ВС РФ. В районе Семеновки и Бердычей есть тактически успехи ВС РФ, но продвижения в этих населенных пунктах даются российским войскам очень непросто. На данный момент боевые действия разворачиваются на подступах к этим селам. Севернее Бердычей есть значительные продвижения в Новобахмутовке. Также инициатива остается за ВС РФ и в Очеретино, где ВСУ продолжают отходить все дальше, оставляя свои позиции. В Новокалиново — встречные бои», — сообщает WarGonzo.
По информации проекта WarGonzo, в пригороде Часова Яра продолжаются бои, а ВС РФ пытаются улучшить свои позиции со стороны Богдановки.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
«Два майора»
По данным «Двух майоров», на Херсонском направлении линия боевого соприкосновения без изменений, но российские войска наносят удары по ВСУ в Крынках и у Антоновского моста.
«С Запорожского фронта сообщают о продвижении ВС России северо-западнее Вербового, в Работино наши подразделения заняли опорный пункт ВСУ. Работает наша авиация по объектам ВСУ в Орехове, Работино и Малой Токмачке. На Южно-Донецком направлении армия России продвигается от освобожденной Новомихайловки к Парасковиевке. Идут тяжелые бои в Красногоровке. Динамично развивается обстановка северо-западнее Авдеевки. После того как наши войска ворвались в Очеретино, поступают сообщения о боях в Новобахмутовке и Соловьево. Идет сражение за Новокалиново», — рассказали авторы Telegram-канала «Два майора».
Отмечается, что на Харьковском и Сумском направлениях ВСУ интенсивного готовятся к обороне.
«Сообщают о подготовке группы войск N („Север“) ВС России для прорыва обороны противника, первоначальной задачей которой прогнозируется создание „буферной зоны“ для минимизации обстрелов „старых“ регионов России», — говорится в публикации канала.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
«Рыбарь»
На Бахмутском направлении ВС РФ приступили к штурму микрорайона Канал на востоке Часова Яра, но плотное минирование подходов к городу затрудняет продвижение российских войск, сообщает «Рыбарь».
«На Авдеевском направлении идут бои в центральной части Очеретино, российские войска зачищают северные окраины села. К вечеру появилась пока не подтвержденная информация о том, что украинские формирования также начали отход из расположенной южнее Новобахмутовки. На Угледарском направлении штурмовые группы ВС РФ после закрепления в Новомихайловке наступают в направлении Парасковиевки и Константиновки. Продолжаются бои в расположенном рядом СНТ „Машиностроитель“», — рассказали авторы канала.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
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