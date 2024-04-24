Бахмут, Бердычи, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 24 апреля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры Telegram-каналов WarGonzo, «Два майора» и «Рыбарь». Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Нетайлово, Новобахмутовке, Очеретино, Работино, Семеновки, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 24 апреля 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. ЛБС без существенных изменений. Активность боевых действий в последние несколько дней значительно снизилась, но назвать направление даже относительно тихим все равно нельзя. Донецкий фронт. Продолжаются бои на подступах к Парасковиевке. В Красногоровке в результате штурмовых действий ВС РФ продвинулись в городской черте с юго-восточной стороны. В районе Нетайлово российские войска давят на оборону ВСУ, атакуя украинские позиции. Пока без значительных продвижений. Идут тяжелые бои. Аналогичная ситуация в районе Уманского, где ВСУ продолжают сдерживать атаки ВС РФ. В районе Семеновки и Бердычей есть тактически успехи ВС РФ, но продвижения в этих населенных пунктах даются российским войскам очень непросто. На данный момент боевые действия разворачиваются на подступах к этим селам. Севернее Бердычей есть значительные продвижения в Новобахмутовке. Также инициатива остается за ВС РФ и в Очеретино, где ВСУ продолжают отходить все дальше, оставляя свои позиции. В Новокалиново — встречные бои», — сообщает WarGonzo.

По информации проекта WarGonzo, в пригороде Часова Яра продолжаются бои, а ВС РФ пытаются улучшить свои позиции со стороны Богдановки.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Два майора»

По данным «Двух майоров», на Херсонском направлении линия боевого соприкосновения без изменений, но российские войска наносят удары по ВСУ в Крынках и у Антоновского моста.

«С Запорожского фронта сообщают о продвижении ВС России северо-западнее Вербового, в Работино наши подразделения заняли опорный пункт ВСУ. Работает наша авиация по объектам ВСУ в Орехове, Работино и Малой Токмачке. На Южно-Донецком направлении армия России продвигается от освобожденной Новомихайловки к Парасковиевке. Идут тяжелые бои в Красногоровке. Динамично развивается обстановка северо-западнее Авдеевки. После того как наши войска ворвались в Очеретино, поступают сообщения о боях в Новобахмутовке и Соловьево. Идет сражение за Новокалиново», — рассказали авторы Telegram-канала «Два майора».

Отмечается, что на Харьковском и Сумском направлениях ВСУ интенсивного готовятся к обороне.

«Сообщают о подготовке группы войск N („Север“) ВС России для прорыва обороны противника, первоначальной задачей которой прогнозируется создание „буферной зоны“ для минимизации обстрелов „старых“ регионов России», — говорится в публикации канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Рыбарь»

На Бахмутском направлении ВС РФ приступили к штурму микрорайона Канал на востоке Часова Яра, но плотное минирование подходов к городу затрудняет продвижение российских войск, сообщает «Рыбарь».

«На Авдеевском направлении идут бои в центральной части Очеретино, российские войска зачищают северные окраины села. К вечеру появилась пока не подтвержденная информация о том, что украинские формирования также начали отход из расположенной южнее Новобахмутовки. На Угледарском направлении штурмовые группы ВС РФ после закрепления в Новомихайловке наступают в направлении Парасковиевки и Константиновки. Продолжаются бои в расположенном рядом СНТ „Машиностроитель“», — рассказали авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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