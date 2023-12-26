Автора сериала Mr. Freeman Мунтяна объявили в розыск Автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна объявили в розыск по уголовной статье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России объявило в розыск основателя анимационной студии Toonbox и автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан Минюстом РФ иноагентом), следует из данных базы данных ведомства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о фейках против российской армии, однако по какой статье ведется розыск, не указано.

Мунтян Павел Андреевич разыскивается по статье УК, — отмечается в базе.

В декабре суд в Москве оштрафовал Мунтяна по статье о дискредитации армии на 40 тысяч рублей. С начала специальной военной операции Мунтян выступил в поддержку украинской армии. Он также запустил фонд для сбора денег на приобретение средств защиты и продуктов питания для Вооруженных сил Украины, а также на запуск мастерских по пошиву бронежилетов. В настоящее время мультипликатор находится за пределами России.

МВД РФ также объявило в розыск экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках о российской армии. По какой конкретно статье разыскивается экс-парламентарий не уточняется.

Кроме того в базу данных МВД включили и автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его также разыскивают по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.