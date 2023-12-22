Создателя Mr. Freeman оштрафовали за дискредитацию ВС России Создателя Mr. Freeman Мунтяна оштрафовали на 40 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Павел Мунтян

Основателя анимационной студии Toonbox и автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали по статье о дискредитации армии, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Мунтяна обязали выплатить 40 тысяч рублей.

Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 22 декабря 2023 года Мунтян Павел Андреевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей, — говорится в сообщении.

С начала специальной военной операции Мунтян выступил в поддержку украинской армии. Он также запустил фонд для сбора денег на приобретение средств защиты и продуктов питания для Вооруженных сил Украины, а также на запуск мастерских по пошиву бронежилетов. В настоящее время мультипликатор находится за пределами России.

Ранее в отношении Мунтяна возбудили дело о публичном распространении фейков про российскую армию. Поводом для уголовного преследования послужил его пост про Бучу, в котором он обвинил военных ВС РФ в гибели 280 человек.