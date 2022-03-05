АСМАП: более 140 российских грузовиков застряли на Украине

Более 140 российских грузовиков не могут покинуть территорию Украины из-за отсутствия транспортного сообщения между Россией и Европой, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). По её данным, у водителей нет крова, питания и денежных средств. С просьбой урегулировать эту ситуацию организация обратилась в Минтранс РФ.

В настоящее время на территории Украины находится более 140 транспортных средств российских международных автоперевозчиков. Они прибыли в Украину до обострения ситуации и в настоящее время удерживаются украинскими войсками, — говорится в обращении.

По данным АСМАП, уже известно о девяти случаях принудительного изъятия транспорта, сейчас решается судьба ещё шести автопоездов. В случаях когда грузовики изымают на пропускном пункте, водители вынуждены пешком переходить на сопредельную территорию, чтобы вернуться домой. Тяжелее приходится тем водителям, чей транспорт был остановлен далеко от границы.

В частности, водители четырёх автопоездов, изъятых в порту Черноморска, оказались фактически выброшены на улицу. У них нет не только возможности добраться домой, но и найти временное жильё, поскольку владельцы гостиниц отказываются их заселять.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.