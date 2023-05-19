«Артемовск добивают»: военэксперт отметил крупные успехи ЧВК «Вагнер» Матвийчук: бойцы «Вагнера» ночью разворошили укрепрайон ВСУ в Артемовске, город добивают

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Вид на г. Артемовск

Российские силы полностью контролирует почти весь Артемовск (Бахмут), включая дороги, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, в ночь на 19 мая бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили украинский укрепрайон, под контролем ВСУ осталось полтора дома, бойцы «Вагнера» уже добивают город.

Сегодня ночью вагнеровцы разворошили украинский укрепрайон. За ВСУ там полтора дома осталось. То есть мы там сейчас полностью контролируем практически все пространство, включая дороги. А по поводу того, что сыпятся фланги, ну и пусть себе сыпятся. «Вагнер» все равно уже Артемовск добивает, — считает Матвийчук.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под полный контроль последний укрепрайон ВСУ в Артемовске — «Домино». Отмечается, что район зачищен и теперь его предстоит разминировать. Также подчеркивается, что российским силам предстоит тщательно проверить территорию «Домино», поскольку там могут оставаться небольшие группы украинских военных.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что Украина долго не продержится, если в июле не согласится на переговоры. Экс-разведчик пояснил, что каждый день ВСУ на отражение ударов России расходуют огромное количество снарядов. В конечном счете это приведет к их полной неспособности обеспечивать защиту.