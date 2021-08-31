«Аэрофлот» начал продажу билетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

С 1 октября полёты будут ежедневными — по одному рейсу в каждый город из Москвы.

До этого курортные города для полётов открыло Федеральное агентство воздушного транспорта. Выполнять полёты из Москвы будут авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» и «Сибирь». Также к полётам в Египет допущены «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Азур Аэйр», «Икар», «Ямал», «Ред Вингз». Количество рейсов — 15 в неделю.

Ранее президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на чартерные полёты российских авиакомпаний на египетские курорты. Полёты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта.

Ранее сообщалось, что средняя цена тура за семь дней на курортах Египта составит 60 тысяч рублей на двоих. Это отдых при размещении полным пакетом.