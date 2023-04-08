Адвокаты не стали вытаскивать из СИЗО убийцу Татарского Защита не стала обжаловать решение об аресте Треповой по делу о теракте в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокаты Дарьи Треповой, подозреваемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский, не стали обжаловать постановление суда об аресте девушки. Такие данные содержатся в картотеке судебных дел Москвы. При этом существует вероятность, что они просто не успели этого сделать в отведенный на подачу ходатайства трехдневный срок.

Постановление об удовлетворении ходатайства вступило в силу 8 апреля, — говорится в карточке дела.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля. В этот день в заведении проходил творческий вечер блогера Владлена Татарского, писавшего в личном Telegram-канале о событиях в зоне СВО. На мероприятие пришла девушка по имени Дарья Трепова. Она передала Татарскому статуэтку, в которой, по предварительной версии, была взрывчатка. В кафе произошел взрыв. В результате произошедшего военкор погиб, более 30 человек пострадали. Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт.

Ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг информацию о том, что Дарья Трепова находится в СИЗО «Лефортово». Он пообещал рассказать все подробности, как только члены комиссии посетят женщину. О том, что Трепову поместят в «Лефортово», сообщала член СПЧ Ева Меркачева.