https://static.news.ru/photo/4dbf71fe-bf73-11e9-b1f1-fa163e074e61_660.jpg Лайнер «Князь Владимир» Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Власти Абхазии намерены упростить пограничный контроль для туристов, прибывающих в страну на круизном лайнере «Князь Владимир». Об этом сообщили в правительстве Республики.

Вопросы организации регулярного морского сообщения между портами двух стран члены кабмина обсудят на совещании 16 августа, сказано в сообщении пресс-службы правительства. В диалоге примет участие и российская делегация. В её составе — представители ФСБ, Таможенной службы, а также представители морской транспортной отрасли.

Регулярное круизное сообщение по Чёрному морю возобновилось в июне 2017 года. В первый сезон навигации «Князь Владимир» совершил 18 рейсов. В перспективе, как писал News.ru, географию маршрута предполагается расширить. В 2020 году теплоход должен начать заходить в Абхазию. Переговоры также ведутся с Турцией и Болгарией.

Девятипалубный лайнер оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками, спа-зоной и рассчитан на 940 пассажиров.