Власти Абхазии намерены упростить пограничный контроль для туристов, прибывающих в страну на круизном лайнере «Князь Владимир». Об этом сообщили в правительстве Республики.
Вопросы организации регулярного морского сообщения между портами двух стран члены кабмина обсудят на совещании 16 августа, сказано в
Регулярное круизное сообщение по Чёрному морю возобновилось в июне 2017 года. В первый сезон навигации «Князь Владимир» совершил 18 рейсов. В перспективе, как писал News.ru, географию маршрута предполагается расширить. В 2020 году теплоход должен начать заходить в Абхазию. Переговоры также ведутся с Турцией и Болгарией.
Девятипалубный лайнер оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками, спа-зоной и рассчитан на 940 пассажиров.