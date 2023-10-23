77 летчиков пытались отравить тортом: как еще Украина покушается на россиян Агент украинской разведки попытался отравить военных летчиков в Армавире

Фото: МО РФ

Украинский агент попытался отравить российских летчиков, которые отмечали 20-летие выпуска из Армавирского высшего военного авиационного училища, сообщил Telegram-канал Fighterbomber. Что об этом известно?

Что произошло в Армавире

Выпускников летного училища, расположенного в Армавире Краснодарского края, попытались отравить праздничным тортом и алкоголем. Инцидент произошел 21 октября, когда 77 человек собрались для празднования 20-летней годовщины выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. Среди присутствующих в основном были мужчины, которые сейчас служат пилотами.

«Благодарные выпускники обалдели от такого царского подгона и, пока торт резался, начали традиционно делать селфи и выкладывать в свои закрытые группы одноканов фотки со словами благодарности и спасибами. Все как обычно. Параллельно все гости начали пытаться узнать имена благодетелей, дабы поднять за их здоровье тост, но найти их почему-то не получалось», — пишет канал.

Отмечается, что в ситуацию вмешался один из офицеров, отправивший «своим товарищам майорам» фотографию курьера, который привез торт и алкоголь, с камер видеонаблюдения.

«Не знаю, зачем вдруг, но человек, похожий на курьера, в момент проверки купил билет на самолет. Чисто случайно им оказался уроженец славного города Мелитополя, видимо, прибывший поздравить выпускников и отбывающий домой. Ну а дальше дело техники», — отмечает Fighterbomber.

Фото: t.me/fighter_bomber

На допросе он рассказал, что и в торте, и в алкоголе был сильнодействующий яд. Могли пострадать все 77 гостей — торт даже успели разрезать. Отмечается, что на нем была изображена актуальная эмблема летного училища. Кондитеров, которые его изготовили, также ищут.

Кого еще пыталась убить украинская разведка

После начала СВО украинские спецслужбы неоднократно совершали покушения на российских военных, представителей власти и публичных лиц. Так, одной из целей Службы безопасности Украины в июле 2023 года стала главный редактор RT Маргарита Симоньян — для покушения СБУ наняла участников неонацистской группировки «Параграф-88».

Украинские спецслужбы планировали использовать "Параграф-88" для покушения на телеведущую Ксению Собчак, а также мужа Симоньян, режиссера Тиграна Кеосаяна. Планировались покушения на гендиректора информагентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, телеведущую Ольгу Скабееву, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгения Попова и телеведущего, журналиста Владимира Соловьева. ФСБ удалось узнать о планах украинских спецслужб и исполнителей в России и вовремя предупредить телеведущих.

Были ли успешные операции

В ряде случаев планы украинской разведки против российских медиаперсон и офицеров оказывались успешными. Так, 10 июля 2023 года в Краснодаре был застрелен бывший командир российской подводной лодки «Краснодар» Станислав Ржицкий, которого украинские СМИ обвиняли в ракетных ударах по объектам на территории Украины. Убийцей оказался уроженец Сумской области Сергей Денисенко.

По версии следствия, в результате покушений, организованных киевскими спецслужбами, погибли журналистка Дарья Дугина и военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Для убийства Татарского СБУ использовала россиянку Дарью Трепову, которой передали статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Едва не погиб в результате покушения известный писатель и журналист подполковник Росгвардии Захар Прилепин. 6 мая 2023 года его автомобиль был подорван в районе поселка Пионерский в Нижегородской области. Его сослуживец, помощник и телохранитель Александр Шубин погиб на месте, а сам Прилепин получил тяжелые ранения, но вовремя был доставлен в реанимацию. Врачам удалось его спасти.

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